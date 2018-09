'Glennis' succes had 22 jaar geleden al moeten komen'

Het is ‘best grappig’, vindt artiestenmanager John van Katwijk. Hoe de bombastische miljoenenshow America’s Got Talent zijn vroegere protegé Glennis Grace (40) presenteert. ‘Nogal gewoontjes’: spijkerbroek, simpel colbert, weinig make-up. ,,De Amerikanen houden van storytelling en het verhaal wat over Glennis verteld moet worden, is blijkbaar: single mom durft eindelijk, een beetje nederig, de schijnwerpers in te stappen.’’



Het echte Glennis-verhaal is een beetje anders, wil Van Katwijk maar even kwijt. Dat verhaal kent een bijzonder begin in ’s lands beroemdste volksbuurt, nogal wat huiselijk tumult, een vette carrièredip, en een diva-achtig hoofdpersoon die een flinke Amsterdamse scheur open kan trekken. En het verhaal laat zich eigenlijk - volgens moeder Coby- ook in één zin vertellen. ,,Dit succes had al 22 jaar geleden moeten komen.’’