Gloria Estefan-musical On Your Feet! vanmiddag feestelijk in première

De Nederlandse versie van de musical is de allereerste buitenlandse productie van de show die sinds oktober 2015 op Broadway in New York was te zien en nu langs theaters in de Verenigde Staten toert. On Your Feet! vertelt over het leven van het echtpaar en bevat bekende nummers van Gloria en de Miami Sound Machine. Onder meer hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You en Get On Your Feet komen voorbij, net als Anything for You.