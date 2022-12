Goldband-leden denken na over solocarrière: ‘De afspraken zijn niet zo duidelijk meer’

Goldband staat de laatste maanden volop in de schijnwerpers. Na het succes van hun nummer Noodgeval heeft ook de nieuwe single Stiekem de hitlijsten bestormd. De Haagse band werkte daarvoor samen met zangeres Maan, die sinds kort een stelletje vormt met Karel Gerlach. Het maakt alle aandacht voor de band alleen maar groter, terwijl de drie zangers nu al speculeren over een toekomstige solocarrière.

In maart 2023 staat Goldband met drie uitverkochte shows in de AFAS Live. Even daarvoor staan er ook nog twee grote shows in de Lotto Arena in België op de planning. In voorbereiding daarop willen de drie bandleden hun alcoholgebruik even stopzetten, zeggen ze in magazine &C, het tijdschrift van presentatrice Chantal Janzen.

De bandleden hebben in het nieuwe jaar ook nog twee weken vrijaf. Karel Gerlach gaat die tijd benutten door de rust ver buiten de landsgrenzen op te zoeken. ,,Ik ga naar Lapland”, kondigt hij aan. ,,Ja, met Maan. We gaan op excursie: onder de sterren slapen, het noorderlicht checken.”

Twee weken geleden zei Gerlach nog dat hij het vermoeiend vindt dat het in interviews steeds over Maan gaat. Nu voegt hij daaraan toe: ,,Iedereen mag weten dat we een relatie hebben, iedereen mag weten dat we hartstikke verliefd zijn, maar de rest blijft voor ons.”

Op muzikaal gebied scoorden ze samen een hit met het nummer Stiekem, waarvan de tekst opvallend veel overeenkomsten heeft met hun eigen liefdesleven. Maar dat is toeval, zegt Gerlach. ,,We waren al bezig met die single toen het tussen Maan en mij begon te spelen. We hadden nog geen relatie en die was ook niet in zicht.”

Nadenken over toekomst

De populariteit van Goldband lijkt steeds groter te worden, maar dat weerhoudt de leden niet om al over de toekomst na te denken. Door het eerdergenoemde magazine wordt ze gevraagd naar een gemaakte afspraak tussen het drietal: na drie jaar zouden de leden alleen verder mogen gaan. Die drie jaar zijn ongeveer nu voorbij.

,,Dit is een onderwerp dat we de laatste paar maanden heel bewust maar even niet hebben besproken, omdat het zoveel spanningen oplevert”, zegt Milo. Collega-zanger Boaz meldt hem daarna dat het drietal daar afgelopen oktober nog over sprak toen ze ‘heel dronken’ waren, tijdens hun vakantie op Curaçao. ,,Dat kan ik me gelukkig niet meer herinneren”, zegt Milo, die de fans geruststelt: ,,Maar nee, voorlopig hoef je daarin niets te verwachten. De afspraken zijn niet zo duidelijk meer.”

Maar toch denken ze wel na over het leven ‘na’ Goldband. Opvallend, vinden ze zelf ook. ,,Blijkbaar wil iemand dat heel graag, heel bijzonder”, zegt Milo. ,,Daarom hadden wij het gevoel dat er afspraken over gemaakt moesten worden.”

Karel vult hem aan: ,,Het is niet heel gek om meer ambities te hebben, maar we zijn ook pas drie jaar bezig en kijk waar we al staan. Ik ben nog helemaal content.” En daar stemmen Milo en Boaz mee in, dus de fans hoeven voorlopig nog geen solocarrière van de bandleden te verwachten.

