Golden Earring-gitarist George Kooymans ernstig ziek

De muzikant zou zijn manager Rob Gerritsen donderdagochtend op de hoogte hebben gebracht van zijn toestand. Wat er precies met de gitarist aan de hand is, wil Gerritsen niet kwijt. ,,Ik kan alleen vertellen dat het ernstig is en George niet meer verder kan’’, zegt hij tegen de krant.

Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, dertien en vijftien jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Kooymans vormt samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten ook het trio Vreemde Kostgangers.