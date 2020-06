Gone With the Wind weer op HBO te zien

Al snel maakte HBO bekend dat het Gone With The Wind slechts tijdelijk uit het assortiment haalde, om te werken aan een introductie waarbij uitleg wordt gegeven over de controverse rond de film. In die inleiding vertelt de Afro-Amerikaanse professor filmwetenschappen Jacqueline Stewart dat de kritiek vooral draait om de romantische, idyllische setting van de film, die zich afspeelt in een wereld waarin slavernij als normaal werd gezien. De film schetst een nostalgisch beeld en ontkent daarmee de verschrikkingen van de slavernij, aldus de professor.

,,Gone With The Wind kijken kan ongemakkelijk zijn, en zelfs pijnlijk”, aldus de professor in het filmpje. ,,Maar het is belangrijk dat klassieke Hollywoodfilms in hun originele staat gezien kunnen worden. Ze laten de sociale context van die tijd zien, en zetten ons aan om na te denken over de situatie nu.”