Gooische Moeder Florine overvallen door levensgrote beer en Famke geeft intiem geheim prijs

Dom blondje? Welnee! Waarom jong en oud wegloopt met Dolly Parton

25 november Haar eerste hit heette Dumb blonde, maar een dom blondje is Dolly Parton nooit geweest. Ook nu ze over twee maanden 75 wordt, voert ze nog steeds feilloos de regie. Niet voor niets lanceert ze vrijwel gelijktijdig een boek over haar songteksten, een kerstalbum en een kerstfilm.