Gordon ‘bijna dood’ nadat hij stopte met insuline spuiten

‘Even een update... afgelopen maand was een moeilijke. Rugblessure en een enorme terugval qua diabetes. Lekker naïef om te denken als je zoveel afvalt dan is je diabetes weg, niet dus’, schrijft Gordon bij een foto van zichzelf in zijn onderbroek. Omdat hij dacht dat de diabetes met het kwijtraken van bijna 25 kilo weg zou zijn, was hij gestopt met insuline spuiten, maar dat ging niet helemaal goed. ‘Enorm geschrokken en dus gelijk weer in een strak schema met spuiten en eten. Wat dus betekent dat je weer aankomt door de insuline en dat is frustrerend.’