Gordon bungelt met nieuwe kookshow onderaan kijkcijferlijst met 382.000 kijkers

De nieuwe kookshow van Gordon op SBS6, Kookklunzen , heeft gisteravond 382.000 kijkers getrokken. Het programma heeft daarmee nog nét een plekje verworven in de top 25 van best bekeken programma’s van de avond, blijkt uit gegevens van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

In de show De Kookklunzen ontvangt de presentator iedere aflevering zes kandidaten die nog geen ei kunnen bakken. De kandidaten worden onderverdeeld in twee teams, een onder leiding van topchef Herman den Blijker en een geleid door een collega-chef. Beide teams nemen het dan tegen elkaar op in een poging om het beste driegangenmenu te bereiden. Teamcaptains Den Blijker en zijn collega-chef mogen echter niets doen. Zij zijn niet eens aanwezig in de keuken. De gerechten worden uiteindelijk beoordeeld door een jury van min of meer bekende Nederlanders.

Kookklunzen was na De Oranjewinter - zoals VI heet tijdens het WK in Qatar - en Hart van Nederland wel het best bekeken programma van SBS6 op donderdagavond. De eerste plek in de kijkcijferlijst was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken.

