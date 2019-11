Gordon deelt tientallen foto's van Blaricumse villa (zonder vraagprijs)

,,Daar gaat hij dan, mijn huis na 20 mooie, enerverende geweldige jaren’’, schrijft Gordon Heuckeroth bij een reeks van 37 foto's. Hij zegt er gelachen, gehuild, gefeest en gedanst te hebben. ,,Maar het is tijd voor verandering en een ander leven. Hier gaan andere mensen gelukkig worden, dromen en een toekomst opbouwen. Dus met gepaste trots neem ik afscheid van dit icoon in mijn leven om verder te kunnen naar mijn nieuwe bestemming.’’

Voor de verkoopshots werd het stulpje in 't Gooi spic en span gemaakt, de verlichting aangezet en de open haard in de eet- en zitkamer aangestoken. In de kelder is het zwembad met daarachter de gym, die volstaat met fitnessapparatuur, te vinden. In de zitkamer valt een customized vleugel, met daarop de logo's van het Franse modemerk Louis Vuitton, op. In de hal hangt een kunstwerk van de Zuid-Afrikaanse savanne, het land dat Gordon een warm hart toedraagt.

Opvallend: voor welk bedrag de villa de markt is opgegaan, is niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich bij Gordon of zijn makelaar melden. ,,Ik dank je hartelijk geweldig lief krankzinnig gaaf huis en vergeten zal ik je nooit’’, sluit de presentator zijn bericht af.

Van het pand is bekend dat Gordon het in 1999 kocht voor 1,2 miljoen euro. In 2013 werd het voor 3 miljoen euro te koop gezet, drie jaar later volgde een tweede poging voor 2,9 miljoen euro.

