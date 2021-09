Gordon doet er echt alles aan om K2 zoekt K3 te laten floppen

K2 zoekt K3 Iedereen is welkom bij zoektocht naar nieuwe K3: ‘Je moet er staan om wie je bent’

24 september Meidengroep K3 zoekt een derde lid, en in de zoektocht naar nummer drie zijn oude principes overboord gegooid: iederéén is nu welkom. ,,We zoeken iemand die een hart voor K3 heeft. Het zou jammer zijn als iemand die droom niet kan verwezenlijken omdat wij eisen stellen.”