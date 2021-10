Gordon en Jeffrey weer uit elkaar: ‘We wensen elkaar niets dan goeds toe’

Halverwege augustus maakte Gordons goede vriendin Patty Brard bekend dat hij weer gelukkig was in de liefde. Het ging om de 24-jarige student Jeffrey uit Den Haag. Gordon moest lachen toen Brard hem confronteerde met het grote leeftijdsverschil tussen de twee. ,,Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?”, reageerde hij tegen haar.



Volgers van Gordon werden bestookt met foto’s van de twee en Jeffrey pakte vorige week zelfs zijn biezen om met Gordon te emigreren naar Dubai. Maar hun relatie blijkt nu toch geen stand te kunnen houden. ‘Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten toch ieder onze eigen weg te volgen. We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug’, schrijft Gordon.



Sprake van ruzie is er niet. ‘We wensen elkaar niets dan goeds toe! Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en ik reis op dit moment naar Brussel voor tv-opnames. We vinden het beide heel jammer, maar het is wat het is.’



De breuk met Jeffrey mag dan verdrietig zijn; Gordon laat zich er niet van weerhouden om zijn droom in Dubai na te jagen. De presentator gaat daar aan de slag met het ontwerpen en bedenken van businessformules en het inrichten van woonhuizen.