Gordon hint op breuk met Gavin: alle foto’s samen verwijderd

Eind maart kon Gordon zijn geluk niet op: zijn vriend Gavin, met wie hij sinds januari samen was, vroeg hem ten huwelijk. ‘Gisteren, tegen al mijn verwachtingen in, ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen’, schreef Gordon. ‘En nu kon ik niets anders zeggen dan JA. In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb. Omdat ik hier zo lang op heb gewacht.’

Plannen voor het huwelijk kregen al een beetje vorm. Het moest dit najaar gaan gebeuren. Maar nu lijkt het erop dat de bruiloft is afgeblazen. Gordon en Gavin hebben foto's van hen samen verwijderd van sociale media, en dat is zeker in showbizzland een veeg teken. Gordons manager liet dinsdag na geruchten over een breuk al weten dat de presentator ‘ervoor kiest om niet op de verhalen te reageren’.

Liefdesleven een puinhoop, maar Gavin doet alle pijn vergeten

De afgelopen twintig jaar was het liefdesleven van Gordon ‘een puinhoop’, zoals hij het eerder zelf omschreef. Hij had de hoop op het vinden van een levenspartner dan ook opgegeven. Totdat hij begin dit jaar Gavin Rozario tegen het lijf liep in een casino in Melbourne, Australië. ,,Toen waren de kaarten anders geschud”, zei Goor bij de radioshow van Frank Dane. Gavin doet ‘alle pijn vergeten’.

Op Valentijnsdag besloot het stel hun liefde wereldkundig te maken, iets meer dan een maand later volgde het aanzoek. Gordon had de ‘spectaculaire locatie’ al op het oog, de datum moest nog worden geprikt. En dan zou Gordon Heuckeroth ‘eindelijk verlost’ zijn van die achternaam. ‘Mr. Gordon Rozario klinkt zoveel beter’, schreef de dolgelukkige SBS-ster vorige maand nog.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: