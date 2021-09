‘Gordon in K2 zoekt K3 op Belgische kinderen loslaten is bijna misdadig!’

Niemand begrijpt het Nederlandse aandeel van de jury: Samantha Steenwijk en Gordon. ‘Gordon in K2 zoekt K3 loslaten op Belgische kinderen is bijna misdadig!’ Ook is uitgezocht hoe het nou zit met het eerder uitzenden in België en hoe dat moet met de grote finale.



De nieuwe titels op Videoland worden besproken; Take me Out is een soort Hotter Than My Daughter 2.0! En natuurlijk passeren de nominaties voor de Televizier Ring de revue. Er wordt alvast een voorspelling gedaan en ook de presentator geeft ongevraagd zijn mening. Tot slot is er een heuse wait-for-it, want in de laatste seconde van deze podcast geeft Angela de Jong ‘QR-code-boycotters’ nog een veeg uit de pan.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



Liever luisteren via Spotify of Apple Podcasts? Dat kan!