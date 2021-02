Gordon is kritiek spuugzat en verrast vrouw, Geer gaat met Batman op pad

Stylist Maik de Boer trekt vandaag de stoute schoenen aan. Of beter gezegd, een stout pak? Hoe dan ook: vandaag is rood!

Hiep hiep hoera, het is feest in huize-Duijts! De dochter van Frans Duijts viert vandaag haar 16e verjaardag en dat laat de volkszanger natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Bridget Maasland gaat voor een andere look met een spiksplinternieuwe bril. Ziet er goed uit, toch?

Het kindje van Jim Bakkum blijkt een kleine dondersteen. De musicalster is op zoek naar een ‘extra paar ogen en armen’ zodat onderstaande situatie niet nog eens gebeurt.

Gordon is zo klaar met alle negatitiveit over hem en zijn hondje dat hij voortaan alleen nog maar liefde wil verspreiden. Vandaag bezorgde hij een oudere fan de verrassing van haar leven door haar via de webcam te verrassen met een persoonlijk gesprek én een privé-optreden.