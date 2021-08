Gordon is verliefd op 30 jaar jongere student Jeffrey

Jeffrey is een 24-jarige student uit Den Haag. Hij werkt ook als verkoopmedewerker van een luxe warenhuis in het die stad. De twee zijn ruim een maand samen. Volgens Brard zijn ze op dit moment flink aan het reizen. Zo zijn ze de afgelopen periode al in Florence en Venetië geweest en zitten ze nu samen in Kaapstad.



Gordon moest lachen toen Brard hem confronteerde met het grote leeftijdsverschil tussen de twee. ,,Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?", reageerde hij tegen haar.



Wat de kersverse romance met Jeffrey betekent voor de emigratieplannen van Gordon is voorlopig nog onduidelijk. De SBS 6-presentator gaf begin juli een afscheidsfeest, omdat hij zou gaan verhuizen naar Dubai.