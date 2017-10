Gordon krijgt 'heftig' teken uit de hemel van overleden moeder

In een preview van de eerste beelden van de show die donderdag te zien is, is te zien hoe het beestje tegen Gordon aan fladdert en daarna op het raam gaat zitten. ,,What the fuck is dat dan? Dit geloof je echt niet hè'', roept hij uit terwijl zijn voor het programma aangestelde psycholoog naar boven kijkt.



Direct slaat Gordon zijn hand voor zijn mond. Snikkend: ,,Ik had met mijn moeder altijd afgesproken dat als er iets heel heftigs zou gebeuren, dat ik dan een vlinder zou zien.'' Reagerend op de vraag van de psycholoog wat zijn moeder op zo'n moment tegen haar zoon zou zeggen: ,,Eigenlijk zo van 'relax, het komt goed'.