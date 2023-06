Gordon sluit af met 333.000 kijkers op SBS 6: einde van tv-carrière?

In 2018 stapte Gordon over van RTL 4 naar SBS 6. Maar bij die zender wist hij nooit grote hits te scoren. Sterker nog zijn lijst met flops is groot: DanceSing, Superkids, Hit the road en The cube. Het zijn allemaal geen programma's die het collectief geheugen in gaan. Wellicht is 100 jaar jong waarin hij op pad ging met honderdplussers het enige programma in zijn SBS 6-tijd dat het vermelden waard is.



Hoewel hij nog een half jaar contract heeft, wordt Gordon nu op de reservebank geplaatst bij SBS 6. De grote vraag is wat er dan met de 54-jarige entertainer gaat gebeuren. Mede door zijn roerige privéleven, de breuk met Gavin Rozario werd in de media uitgevochten, lijkt de gunfactor volledig verdwenen. Tv-recensent Angela de Jong concludeerde: ,,Ik denk dat heel Nederland eraan toe is dat Gordon even lekker een jaartje in Dubai blijft zitten.”