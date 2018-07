Gordon vertrekt na 16 jaar RTL naar SBS 6

Talpa Network ontwikkelt in samenwerking met Gordon verschillende multimedia-formats. ,,We leven in een snel veranderend medialandschap en Talpa Network biedt creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden. Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn”, zegt Gordon in een persverklaring.

,De komst van Gordon betekent voor ons niet alleen het binnenhalen van een grote tv-persoonlijkheid, maar ook van een heel aantal trouwe fans,” stelt John de Mol. De afgelopen 16 jaar was Gordon te zien bij RTL. De overstap naar Talpa Network is volgens De Mol en Gordon in goed overleg gegaan. ,,Ik heb er lang over na moeten denken om deze stap te zetten. RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid'', aldus Gordon.

De afgelopen jaren presenteerde Gordon een groot aantal programma's waarvan een deel al door John de Mols productiehuis werd geproduceerd. Het voorlopige laatste RTL-programma waarin Gordon te zien was, was de controversiële realityreeks Gordon Gaat Trouwen. Daarvoor deed hij formats als Holland's Got Talent, Gillend Naar Huis, Hotter Than My Daughter, X Factor, Idols, Geer & Goor en It Takes 2. Binnenkort is hij (bij RTL) te zien in de seniorenversie van The Voice of Holland waarin hij samen met Gerard Joling als coach fungeert. The Voice is een format van De Mol.