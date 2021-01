Gordon wil mensen die het nodig hebben bezoeken samen met zijn pup

In een filmpje op Facebook deelt Gordon dat hij mensen wil gaan verrassingen met videotelefoontjes of fysieke bezoekjes. Hij ligt op de grond samen met zijn nieuwe grote liefde Toto, de kleine viervoeter dartelt vrolijk in het rond en bijt de entertainer enkele keren in zin hand. ,,Wij zaten te denken: er zijn zoveel mensen die vrolijk worden van al die filmpjes met Toto. En ik krijg heel veel verzoekjes van mensen of ik niet met ze een keer kan bellen en Toto kan laten zien.”



Gordon is al een aantal keer op die verzoeken ingegaan, laat hij doorschemeren. ,,Onder anderen met een terminale vrouw heb ik gefacetimed en dat was zo leuk. Daarom dacht ik met alle ellende die nu op tv is waarom gaan we niet wat positiviteit verspreiden. Je kan mensen opgeven bij mij, die heel erg ziek zijn of eenzaam zijn, die ik dan ga bellen want ik heb toch geen reet te doen overdag.”