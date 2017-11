Gordon wil niet met Mattie trouwen en Timor balanceert op het randje

Waylon: Het is alles of niets!

14:19 Waylon gaat volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in het Portugese Lissabon voor de winst. Via Instagram laat hij weten dat er geen andere plaats in de ranglijst voor hem mogelijk is. Hij spreekt van een 'bust', een term die in het casino wordt gebruikt als een speler al zijn chips kwijtraakt. ,,Ik ben trots aan te kondigen dat ik Nederland vertegenwoordig'', herhaalt hij nog maar eens bij het promotiefilmpje dat vanochtend door de organiserende omroep AVROTROS werd gedeeld.