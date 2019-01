Gordon zegt op allerlaatste moment confrontatie met Angela de Jong af

updateGordon heeft op het allerlaatste moment zijn bezoek aan De Wereld Draait Door, waar hij in discussie zou gaan met columnist Angela de Jong, afgezegd. De twee zouden debatteren over recente uitlatingen van De Jong over de SBS 6-presentator en de vrij explosieve reactie daarop van Gordon.

Gordon was de eerste die op de uitnodiging inging. Angela de Jong stemde pas later vanmiddag in, omdat ze meende haar standpunt over Gordon en Wendy van Dijk (nieuwkomers bij SBS6 van John de Mols Talpa Network, red.) al duidelijk in haar column te hebben verwoord. Omdat ze een confrontatie met de boze Gordon niet uit de weg wilde gaan, besloot ze toch naar DWDD-studio te gaan. Eenmaal daar kreeg ze te horen over de afzegging van Gordon.

Angela de Jong schreef vandaag in haar column dat ze zich verbaast over de recente transfer van Wendy van Dijk van RTL4 naar SBS 6/Talpa van John de Mol. ‘Waarom richt De Mol zich op presentatoren die op hun retour zijn bij de tv-kijker? Dat hij de mannen van VI en Johnny de Mol graag wilde, ja dat snap ik. Maar Gordon en Wendy? Van Dijk trekt in The Voice en Wie Ben ik? misschien nog een miljoenenpubliek, maar dat is niet haar verdienste als wel die van een ijzersterk format. Zodra ze het in haar eentje moet doen in This Time Next Year of een show rondom haar is gecreëerd zoals De Gezondheidstest, flopt ze pijnlijk’.

Terwijl Wendy van Dijk zich vandaag muisstil hield, bleek de column bij Gordon volledig in het verkeerde keelgat geschoten. In uitgebreide epistels op Instagram en Facebook besloot hij eens flink de vloer aan te vegen met De Jong. Voor de camera van RTL Boulevard deed hij vanavond kort zijn verhaal, net als eerder in de radioversie van Veronica Inside. Waarom hij zijn al staande afspraak met DWDD afzegde? ,,Mijn onderbuik zei me niet te gaan", zo liet de presentator aan het begin van de avond via Facebook weten.

Gordon vindt niet dat hij en Wendy van Dijk op hun retour zijn. Hij verwijt De Jong ‘leeftijdsdiscriminatie'. ,,Wij, twee keihard werkende mensen van 47 (Wendy, red.)en 50 (Gordon) krijgen via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen.” En: ,,Ik ga die oorlog met jou aan en veeg als het moet echt de vloer met je aan, want je komt aan mijn brood en dat van vele andere collega’s.”