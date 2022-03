Gordon zet deur op een kier voor finaleseizoen Geer en Goor

Gordon en Gerard Joling kunnen elkaars bloed regelmatig wel drinken. Toch zit er als we Gordon mogen geloven nu weer een hereniging aan te komen. De entertainer nam begin dit jaar na het overlijden van de moeder van Joling contact met hem op. ,,Je kan nog zo boos zijn op iemand, dat ben ik ook na wat hij allemaal heeft geroepen. Je moeder blijft je moeder. Mijn moeder kende zijn moeder ook heel goed”, vertelt Gordon. Hij geeft aan dat hij vindt dat je op dat soort momenten even je gevoelens opzij moet zetten. Joling waardeerde het gebaar, aldus Gordon. ,,Hij heeft gelijk terug geappt dat hij het heel fijn vond en ik heb hem nog bloemen gestuurd. Het eerste contact is daarmee weer gelegd, dus wie weet.”

Uitgescholden

Gordon zet vervolgens de deur op een kier voor nog een reeks Geer en Goor over de vloer. ,,Als het ooit nog gebeurt, is het echt de finaleshow. Dan wil ik erover nadenken.” Al lijkt hij daarna die deur eigenhandig meteen weer dicht te gooien. ,,Hij heeft wel heel nare dingen gezegd afgelopen jaar. Dat ik bijvoorbeeld een cameraploeg heb uitgescholden op Ibiza, maar dat heeft hij dus gedaan. Dus dat heeft hij volledig omgedraaid.”



Geer en Goor werkten tussen 2005 en 2018 meermaals met succes samen. De twee wisten een miljoenenpubliek te bereiken met hun programma Over de vloer, waarin ze allerlei klusjes uitvoerden. Later maakten ze voor het Ouderenfonds soortgelijke programma’s waarin ze op pad gingen met senioren. Toen beiden een exclusief contract tekenden - Geer bij RTL, Goor bij SBS/Talpa - kwam er een einde aan de samenwerking. De twee bedrijven werken echter nu aan een fusie.