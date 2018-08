Gorillaz niet vurig genoeg tijdens eerste Lowlands-dag

Ze waren de eerste virtuele band ooit, maar een gezelschap stripfiguren in 3D zijn de Gorillaz al enige tijd niet meer. Geestelijk vader (en voormalig Blur-zanger) Damon Albarn (50) is op het livepodium weer ouderwets de frontman. Opvallend genoeg blijkt dat juist een van de redenen waarom het optreden niet de gehoopte vurige climax van de eerste Lowlands-dag wordt.



Aan de massa die zich voor het vernieuwde Alpha-podium heeft verzameld ligt het niet: die heeft duidelijk zin in een feestje en grijpt elke beat aan om de armen juichend in de lucht te gooien. Maar echt euforisch wil het op de bühne nooit worden. Dat ligt deels aan Albarn, die zich na zijn Blur-jaren heeft ontwikkeld tot studiogenie, maar simpelweg geen vaardige publieksmenner is.

Weinig interactie

De inventieve, maar weinig dynamische muziek van de Gorillaz biedt ook weinig ruimte voor interactie met de massa. Het optreden vlamt pas op als Albarn gastartiesten op het podium haalt. Zo is daar twee keer De La Soul, dat zelf eerder op de dag al in de Alpha heeft opgetreden. De formatie rapt bevlogen op Superfast Jellyfish en brengt later de hit Feelgood Inc. spectaculair tot leven.



Ook Peven Everett blijkt als fijne soulstem op Strobelite een energiek hoogtepunt. Maar het meeste indruk maakt hiphopster Little Simz die van Garage Palace een van de energie stuiterende festivalhymne maakt.

Energie