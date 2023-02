Gortdroog blokfluitliedje komiek Bas Hoeflaak gaat viraal: ‘Het gaat los, ongelooflijk’

met videoHenry van Loon gaat staan, omarmt zichzelf, hij zucht en slikt. Lachen is uit den boze, maar kan hij zich inhouden nu zijn collega Bas Hoeflaak zingt dat ‘ie gaat ‘spelen met zijn fluit’? Het fragment uit LOL last one laughing is al dagen trending op sociale media en bedrijven als Albert Heijn en Spotify haken erop in. Genoeg reden voor Hoeflaak om Het Fluitlied daadwerkelijk uit te brengen.

Het Prime Video-programma is de Nederlandse versie van een wereldwijd succesvol concept: tien komieken in een huis, die zes uur lang niet mogen lachen. De eerste keer lachen wordt vergeven, maar bij de tweede keer lig je eruit. Wie als laatste overblijft, wint 50.000 euro voor het goede doel.

Iedereen mag voorwerpen meenemen naar het met camera’s volgehangen huis, waar ook een podium met een gong in de woonkamer staat. Slaat één van de komieken op de gong, dan is de rest verplicht om zonder lach naar de collega’s te kijken. Als Bas Hoeflaak (49) op die gong slaat, verzamelen Henry van Loon, Alex Ploeg, Rayen Panday, Soundos El Amhadi, Stefano Keizers en Nienke Plas zich netjes om hem heen. Hoeflaak zet zijn liedje in, met een bloedserieus gezicht:

Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit/ga straks een stukje spelen op mijn fluit/hij zit hier in een doosje en daar haal ik 'm straks uit/ik ga zo lekker spelen op mijn fluit

Rayen Panday kijkt om zich heen, ziet Henry van Loon opstaan. Hoeflaak zingt met een uitgestreken gelaat een onverstaanbaar zinnetje. Panday houdt het niet meer en lacht. Een paar seconden later schiet ook Alex Ploeg in de lach. Soundos El Amhadi grijpt naar haar hoofd, ook zij verliest haar pokerface. Panday, hikkend van het lachen: ,,Ga ik er hierom uit?”

Valse fluit

Van Loon, die al eerder heeft gezegd dat hij gevoelig is voor de humor van Hoeflaak, lijkt zichzelf intussen kalm te wiegen. Hij hupst met zijn armen om zich heen van het ene op het andere been. Nienke Plas kijkt strak voor zich uit, Stefano Keizers probeert zo boos mogelijk te kijken om zich vooral niet op de act van Hoeflaak te concentreren. Maar als Hoeflaak z'n fluit uit het doosje haalt, en stoïcijns een ontzettend valse toon inzet, breekt Van Loon. Die stort op de grond van het lachen. ,,Ik ontplof gewoon, het is zó grappig”, zegt de cabaretier even later. ,,Bas boven baas... Ik ben woordgrappen aan het maken, wat ís dit man.”

En zo vallen Hoeflaaks tegenstanders bij bosjes: alleen Keizers en Plas weten geen grimas te trekken. De video trekt in een paar dagen al 750.000 kijkers en wordt veelvuldig gedeeld op social media. Ook het TikTok-account van Albert Heijn besteed er aandacht aan. ‘Handen omhoog als je dit nummer ook niet uit je hoofd kan krijgen’. Spotify smeekt op z'n beurt om een officiële versie.

En zo zit Hoeflaak, onder meer bekend van de Sluipschutters, daags na de uitzending met zijn Droog Brood-kompaan Peter van de Witte in de studio om Het Fluitlied op te nemen. Dat het fragment viral gaat, had hij niet aan zien komen. ,,Het gaat helemaal los, ongelooflijk. Ik hoorde dat zelfs kinderen op schoolpleinen het lied nu ook al zingen.”

Hij had bij het bedenken vooraf al de grootste lol met Van de Witte, met wie hij de act bedacht. ,,We hadden voor dit programma zes dingen bedacht, daar waren we in twee tot drie avonden mee klaar. Dan lig je op momenten helemaal blauw van het lachen.”

Man met de lange arm

,,Tijdens de opnames kan dat natuurlijk niet. In de act die ik eerder in LOL deed, de man met de lange arm (waarin vanachter een rood gordijn een eindeloos lange arm de kamer in schuift, red.), stond ik achter een doek en zag de rest niet. Nu had ik het soms zwaar, vooral als de andere komieken in de lach schieten. Ik raakte zelfs even mijn tekst kwijt. Maar toch zit je in een bepaalde concentratie, zoals je dat ook op het podium hebt voor publiek. Dat helpt. Toen Henry brak, was ik gelukkig op mijn fluit aan het spelen, dat hielp om zo stoïcijns te blijven.”

Het Fluitlied komt op zeer korte termijn uit. Op tijd voor carnaval. Zullen we mensen verkleed zien als Bas Hoeflaak? ,,Inclusief fluit? (lacht) We zullen het zien, ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat brengen.”

