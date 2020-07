Gouden Koets houdt slavenpanelen: ‘Geschiedenis niet herschrijven bij restauratie’

De pers werd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag ontvangen. De koning werd onder meer gevraagd naar de Gouden Koets, die volgens sommigen in de bestaande vorm niet meer zou kunnen. Hij beslist pas na de restauratie over toekomstig gebruik ervan, zei hij.



,,We restaureren hem zoals hij was’’, aldus de koning. ,,Want het is een deel van ons cultureel erfgoed in Nederland. Dus we gaan nog niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie. En zodra de restauratie afgerond is, zien we verder wel.’’



De koning zei de bestaande bezwaren te kennen. ,,Ik volg de discussie uiteraard’’, aldus de koning. ,,Ik neem daar niet aan deel. En ik zeg nogmaals: zodra de koets gerestaureerd is en in volle glorie hersteld, dan zullen we gaan bepalen wat er verder mee gebeurt.’’

Aan de linkerkant van de koets is door de Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay een huldeblijk van de toenmalige koloniën afgebeeld, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Een afbeelding die tegenwoordig afschuw oproept.



In de Tweede Kamer is negen jaar geleden door toenmalig SP-Kamerlid Harry van Bommel al gevraagd de koets een plek te geven in een museum en de laatste keer dat de Gouden Koets werd gebruikt, op Prinsjesdag in 2015, waren er protesten tegen de inzet. De koning rijdt sinds 2016 in de eerder al gerestaureerde, veel oudere Glazen Koets.

Grondwet niet genoeg

Gevraagd of hij voor zichzelf een rol ziet weggelegd om racisme te bestrijden, zei hij: ,,Alleen het hebben van goede wetgeving en een goed artikel in de grondwet is niet genoeg. Zolang er impliciet en expliciet discriminatie plaatsvindt in Nederland, moeten we dat als samenleving aanpakken. Of dat nou discriminatie is op het gebied van racisme, antisemitisme, seksuele geaardheid; alle verschillende vormen van discriminatie moeten we gewoon aanpakken. Dat moet gebeuren op het individuele niveau tot aan het centrale niveau.’’



Zijn eigen rol is daarbij vooral het aangaan van gesprekken, zei de koning. Hij verwees naar werkbezoeken waarbij hij met mensen spreekt over de mate waarin ze zich thuis voelen in Nederland, ongeacht hun afkomst of religie. ,,Tijdens die bezoeken heb je heel vaak goede discussies op lokaal gebied, echt goede verbindende discussies die ertoe doen. En daar wil ik mee door blijven gaan; juist om die discussies lokaal, die ook productief zijn, te blijven voeren. En op die manier een verbindende rol te kunnen vervullen.’’

Tussenjaar

Natuurlijk kwam ook de coronacrisis ter sprake. Ze hadden het nooit gedacht, maar ook de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun school gemist toen ze thuis moesten blijven. Prinses Amalia (16) begint na de zomervakantie aan het examenjaar van het gymnasium. Haar vader hintte erop dat ze een tussenjaar neemt voordat ze aan een vervolgstudie begint. ,,En ze de wijde wereld in trekt’’, zei hij.



De afgelopen maanden waren bijzonder voor het koninklijke gezin. ,,Ik ben nog nooit zo veel thuis geweest als de afgelopen tijd’’, zei de koning. ,,Voor het gezin was dat heel waardevol, we hadden echt tijd voor elkaar. Ik denk dat we hier later op terugkijken als een tijd die we graag een keer over zouden willen doen, maar dan zonder het coronavirus.’’



De prinsessen hebben hun oma, oud-koningin Beatrix, nog geen knuffel gegeven vanwege de 1,5 meterregel. Willem-Alexander gaf aan zijn moeder regelmatig bezocht te hebben op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. ,,Ze heeft een grote tuin, waar je mooi kan wandelen.’’

Matchende kleding

Het gezin had de kleding vanochtend duidelijk op elkaar afgestemd, met alle leden in blauwe en witte tinten. Vanwege de coronamaatregelen had de fotosessie een ander karakter en was het aantal fotografen dat werd toegelaten kleiner dan voorgaande jaren. Dit om de afstandsregels beter te kunnen bewaken.



Voor het oog van de klikkende camera’s poseerde het gezin bijzonder lang; met vertederende momenten tussen bijvoorbeeld Willem-Alexander en dochter Amalia, die op hakken bijna even lang is als de koning:

