‘Gouden koppel’ Maarten van Rossem en Emma Wortelboer trekt 674.000 kijkers naar NPO 3 bij bezoek aan boerderij in Apeldoorn

In Boerderij Van Dorst trekt Raven zich terug in een voormalige boerderij in Apeldoorn om een droom na te jagen: zelf voedsel verbouwen en bewuster met de aarde omgaan. Van Dorst laat haar gasten trots de groentetuin zien, want moestuinieren probeert ze onder de knie te krijgen. ,,Als de wereld nou echt naar de klote gaat... ik heb geen skills om te overleven”, legt Van Dorst uit. Voor iemand die alleen komt voor de ‘mentale support', zoals Van Dorst Maartens aanwezigheid omschrijft, geeft hij daar een zwartgallige reactie op. ,,Dit is jouw overlevingsstrategie? Als het hiervan moet komen, kun je beter meteen zelfmoord plegen. Want dit gaat niet lukken.” Van Dorst kan er om lachen.