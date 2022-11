Graffitikunstenaar Banksy onthult nieuw werk in Oekraïense stad Borodyanka

De anonieme kunstenaar Banksy lijkt een aantal kunstwerken in Oekraïne te hebben onthuld. Hij plaatste gisteravond op Instagram een afbeelding van een nieuwe schildering op een muur in Borodyanka, een stad ten noordwesten van Kyiv.

Het gaat om een vrouwelijke atleet die balanceert op de ruïnes van een gebombardeerd huis. De publicatie op zijn Instagram-kanaal geldt traditioneel als teken dat Banksy bevestigt dat een kunstwerk van hem is. Ook in het verleden is de beroemde artiest naar oorlogsgebieden afgereisd, onder meer naar de Westelijke Jordaanoever. De identiteit van de kunstenaar is nog altijd onbekend.

Er gingen al langer speculaties rond dat de mysterieuze Banksy in de stad was, omdat al meerdere werken waren gespot die door de kunstenaar gemaakt leken te zijn. Volgens Sky News zijn in de buurt van het kunstwerk van het meisje nog meer tekeningen gevonden die ook het signatuur van Banksy lijken te hebben. Een daarvan is een afbeelding van de Russische president Vladimir Poetin die door een klein jongetje met een judoworp tegen de vlakte wordt gegooid. Op een ander werk gebruiken twee kinderen een metalen barricade als wip. Ook is er een kunstwerk gevonden waarop een meisje met een lint op een gat in een gebouw danst.

Borodyanka is een van de steden die het hardst getroffen zijn door bombardementen sinds de Russische inval in februari. De stad werd in april al bevrijd, maar lijdt nog lange tijd onder de gevolgen van de Russische belegering. De stroom viel doorlopend uit, winkels hadden geen voorraad of gingen dicht en de infrastructuur lag in pijn. De bewoners zijn van hulporganisaties afhankelijk voor voedsel, kleren en andere noodzakelijke goederen.

