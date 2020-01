Grammy Awards in het teken van Kobe Bryant, Billie Eilish grote winnaar met vijf prijzen

UpdateDe plotselinge dood van basketballegende Kobe Bryant, vlak voor de bekendmaking van de Grammy Awards, veranderde eigenlijk alles aan de jaarlijkse uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen. De avond was gevuld met eerbetonen aan de legendarische basketballer én aan de postuum geëerde rapper Nipsey Hussle. De 18-jarige Billie Eilish is de grote winnaar van de Grammy Awards.

De zangeres won vijf prijzen tijdens de awardshow. Haar broer Finneas kreeg voor dezelfde muziek ook een Grammy. Eilish won haar beeldjes in de meest aansprekende categorieën. Ze won de prijzen voor beste muziekopname en het beste liedje van het jaar met Bad Guy, album van het jaar en beste pop album met When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en ze was de beste nieuwe artiest. Finneas kreeg de Grammy voor producer van het jaar voor het album van zijn zus.

Billie Eilish kon het nauwelijks geloven. ,,Ik keek altijd naar de Grammy’s op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Laat staan beloond te worden met prijzen. Dit is geweldig en onwerkelijk tegelijkertijd,” aldus de tiener.

Kobe Bryant

De Grammy’s begonnen met een optreden ter ere van Bryant. Nadat zangeres Lizzo (die drie awards mee naar huis mocht nemen) het evenement opende met een medley, waarin ze het tragische helikopterongeluk van Kobe Bryant aanhaalde, begon presentatrice Alicia Keys met een speech over de basketballegende.

,,We voelen ons verdrietig. De stad Los Angeles, heel Amerika en de rest van de wereld heeft vandaag een held verloren. We zitten hier allen met een gebroken hart in het huis dat Kobe groot gemaakt heeft, Staples Center. Kobe en zijn dochter Gianna zijn in onze gedachten, harten en gebeden. Laten we een moment nemen om dit met elkaar en de familie te delen’', aldus een geëmotioneerde Keys.

Na haar woorden zong de zangeres samen met Boyz II Men het nummer It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday, waarbij veel mensen in het publiek het niet droog hielden.

Ook Aerosmith en het legendarische hiphip trio Run DMC stonden stil bij het overlijden van de basketbalster. De twee groepen zongen samen hun hit Walk This Way uit 1986. Tijdens het spelen van het nummer werd het basketbalshirt van Kobe Bryant omhoog gehouden om hem te eren. Fans op Twitter waren eveneens zeer te spreken over het optreden. ,,Deze gasten hebben de avond toch nog een beetje glans gegeven na al het verdriet van vandaag,” schrijft een volger. ,,Tijdloos, klassiek en altijd top, dank Aerosmith en Run DMC voor dit epische optreden!” meldt een ander.

De organisatie vond een eerbetoon aan Bryant op zijn plek, omdat hij zeer geliefd was in Los Angeles en jarenlang in het Staples Center gespeeld heeft met de LA Lakers. Buiten het gebouw stroomde het vol met Lakers fans, die bloemen, kaarsen en shirts van de geliefde speler kwamen neerleggen.

Volledig scherm Alicia Keys houdt een eerbetoon voor de omgekomen Kobe Bryant. © AFP

Postuum geëerd

Een ander eerbetoon volgde, aan de eveneens veel te vroeg overleden Amerikaanse rapper Nipsey Hussle. Hij werd bijna een jaar geleden in Los Angeles op straat doodgeschoten, en sleepte nu postuum een Grammy in de wacht. Zijn muziekcollega’s en vrienden, onder wie DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch en YG, gaven hem een uitgebreid eerbetoon.

,,Rust in vrede Nipsey Hussle. Rust in vrede Kobe Bryant’', zei DJ Khaled terwijl foto’s van de wereldsterren op het scherm verschenen. Nipsey won bij de uitreiking van de Awards de prijs voor beste rap performance met zijn nummer Racks In The Middle. Hij was ook in de categorie beste rapnummer in de race voor een prijs, maar 21 Savage Featuring J. Cole kwamen daar met A Lot echter als winnaars uit de bus.

Volledig scherm Rapper Nipsey Hussle © AP

De opvallendste prijswinnaars waren, naast de eerdergenoemde:

- Lil Nas X die de eerste twee Grammy’s uit zijn loopbaan binnen wist te slepen. Hij won de prijs voor Best Music Video behorend bij zijn hit Old Town Road, die hij samen met Billy Ray Cyrus maakte. Het duo won eveneens een Grammy voor Best Pop Duo/Group Performance.

- Michelle Obama kan een prestigieuze prijs in haar kast bijzetten: een Grammy award. De voormalig First Lady van de Verenigde Staten won deze in de categorie Best Spoken Word Album voor het audioboek van haar memoires Becoming.