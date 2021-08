Gravin Eloise: ‘Door mijn achternaam hebben mensen een bepaald beeld van mij’

‘Door mijn achternaam hebben sommige mensen een bepaald beeld van mij. Zoals onbenaderbaar, arrogant of verwend’, vertelt Eloise aan Grazia. ‘Het is apart om te zien hoe mensen allerlei ideeën kunnen hebben door alleen naar de ‘bovenste laag’ te kijken. Dat zie ik zoveel om me heen. Het verbaast me echt hoeveel dingen worden gezegd of geschreven, die helemaal niet waar zijn.’