Gravin Eloise gooit hoge ogen met make-over

De 18-jarige Eloise ontpopt zich steeds meer tot een ware social media queen . De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien baarde eerder al opzien met haar foto’s en filmpjes op Instagram en TikTok, waarbij ze ook haar eigen ouders niet ontziet. In een nieuwe reeks posts is te zien hoe de gravin zich heeft laten stylen tot een ware diva.

Eloise is de enige Oranje-telg met open social media-accounts. In een - inmiddels van TikTok verwijderd - filmpje kwamen onlangs zelfs haar ouders vrolijk bewegend op muziek voorbij. ‘Dochters en social media...zucht’, luidde de veelzeggende reactie van prins Constantijn toen hij het filmpje onder ogen kreeg. Moeder Laurentien kon er wel om lachen. Wat haar betreft is het vooral belangrijk dat Eloise zichzelf blijft, zo zei de prinses over het filmpje aan tafel bij Beau, waar zij gisteren te gast was. ,,Kijk hoe vrolijk ze is, ze viert het leven.”