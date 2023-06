Gravin Eloise in tranen na oordeel jury Het perfecte plaatje: ‘Waarom zou je dít kiezen?’

Met video849.000 kijkers zagen woensdagavond hoe Eloise van Oranje (20) in tranen was toen bleek dat ze de fotografiewedstrijd Het perfecte plaatje moest verlaten. De gravin zei dat ze niet huilde van verdriet, hoewel de jury haar twee keer op een rij behoorlijk had aangepakt. ,,Waarom zou je dít kiezen?’’

Eloise is als dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn de opvallendste deelnemer ooit aan het RTL 4-programma. Toch waren er geen bijzondere regels voor de omgang met de royal, verzekerde presentator Tijl Beckand woensdag in RTL Boulevard: in Het perfecte plaatje was ze een BN’er als elke andere deelnemer. Dat betekende ook dat de jury haar halverwege het seizoen gewoon naar huis kon sturen, zo bleek.

Hoewel ze zich de eerste afleveringen een veelbelovende fotograaf had getoond, voelde ze nu pas echt vertrouwen. De gravin koos dan ook een ambitieus standpunt voor de eerste shoot van de aflevering, waarbij de sterren een combinatie moesten vastleggen van de lokale architectuur en een model dat breakdancete. Eloise fotografeerde haar zogenoemde b-boy van onderen terwijl hij sprong, zodat hij leek te vliegen.

Het was meer alsof hij een bommetje op het droge maakte, oordeelde de jury. Het model van Eloise had eerder een danswedstrijd gewonnen, maar dit zag er volgens jurylid William Rutten zo makkelijk uit dat hij het ook zou kunnen. Eloise had nog kans op revanche met de tweede shoot, een ‘stadsafari’. De BN’ers moesten een verrassend beeld maken met een model dat was gebodypaint als dier.

Volledig scherm Zangeres Numidia, een van de andere deelnemers, troost Eloise van Oranje na de uitslag van Het perfecte plaatje. © RTL

Uit de bocht

Van Oranje kreeg een man die een krokodil voorstelde en besloot hem naast een zwembad te leggen. Dat had leuk kunnen uitpakken, maar werd het volgens jurylid Neo Ntsoma niet. Eloise was met de groothoeklens ‘uit de bocht gevlogen’, waardoor je te veel van de saaie omgeving zag. Aan de randen waren de gebouwen en de krokodil ook nog vervormd door haar matige techniek.

De gravin kreeg twee keer op rij een 5,5, en dat had ze kunnen voorkomen. Tussen het materiaal dat ze niet inleverde, vond de jury veel betere foto’s. Daarmee was ze bij de eerste shoot mogelijk eerste geworden, aldus de experts. Ook bij de krokodillenshoot miste ze een kans. ,,Waarom zou je dít kiezen als je die andere foto hebt?’’ vroeg Rutten zich verbijsterd af bij het juryberaad. Eloise hoorde het verbaasd aan: zij vond de rest van de foto’s juist mislukt.

Volledig scherm Eloise van Oranje reageerde verbaasd toen de jury zei dat ze niet de beste foto had gekozen in Het perfecte plaatje. © RTL

Het deed er niet meer toe. Met haar cijfers eindigde ze onderaan en de jury zette geen wildcard in, dus de gravin moest haar huis. ,,Je voelt de domper hier neerdalen’’, sprak Tijl Beckand. ,,Want we nemen afscheid van een dame die geschitterd heeft en als een zonnetje bij ons was.’’ De gravin vond het heel jammer en was in tranen, maar voelde zich vooral dankbaar. ,,Het zijn tears of joy’’, zei ze. Haar deelname vatte ze samen als ‘fantastisch’. ,,Ik kijk er met zo’n grote glimlach op terug.’’

In badpak

Eloise was naast de opvallendste, ook de jongste en meest besproken deelnemer van het seizoen. In de eerste aflevering deed ze een fotoshoot in badpak, waarna royaltyverslaggever Jeroen Snel sprak van een ‘grensgevalletje’ omdat ze lid is van de koninklijke familie. Het zorgde voor veel ophef, reacties van haar ouders én voor een tegenreactie van BN’ers die ook in badpak poseerden.

Volledig scherm Eloise van Oranje poseerde in badpak in Het perfecte plaatje. Rick Brandsteder noemde haar 'Pamela van Oranje', verwijzend naar Baywatch. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: