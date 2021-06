Gravin Eloise in uniek boek: ‘Dankzij parelketting heb ik gevoel dat ik oom Friso altijd bij me draag’

In de nacht dat Eloise van Oranje 10 jaar wordt, heeft haar vader, prins Constantijn, een ingeving. Hij sluipt naar haar bedrand en wil een ring om haar vinger schuiven. Het is een cadeautje van haar oma, ofwel prinses Beatrix. ‘Het idee erachter was dat ik met de ring wakker moest worden op mijn 10de verjaardag.’ Maar de poging mislukt. ‘Ik werd wakker en raakte geïrriteerd. Uiteindelijk was ik er natuurlijk heel blij mee. Ik doe deze ring nooit af.’ Deze jeugdherinnering staat in het zelfgeschreven boek Learning by doing van de gravin én is uniek te noemen.