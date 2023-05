Gravin Eloise reageert geëmotioneerd na uitslag Het perfecte plaatje: 'Tears of joy’

de stijl van... Heidi Klum heeft er een sport van gemaakt om zichzelf ieder jaar met Halloween weer te overtref­fen

Heidi Klum blaast donderdag vijftig kaarsjes uit. In Cannes paradeerde ze over de rode loper in een zwierige, gele jurk met allerlei spannende doorkijkjes. Modejournalist Josine Droogendijk dook daarom in de walk-in closet van het supermodel om haar kledingstijl te ontrafelen.