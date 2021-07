Gravin Eloise viert de kracht van zelfexpressie met ‘ijsjesexpo’ in Paradiso

,,Het gaat over ten volste jezelf kunnen en durven zijn, los van alle vooroordelen die mensen hebben op basis van iets dat ze zien op bijvoorbeeld social media”, laat Eloise van Oranje in een persbericht weten. ,,Ik weet hoe het is om beoordeeld te worden omdat er sinds kleins af aan al een vergrootglas wordt gelegd op alles wat ik doe. En dat begrijp ik, ik heb een voorbeeldfunctie. Maar er schuilt meer achter iemand dan het plaatje dat te zien is in de media en ik leer ook die kanten steeds meer bloot te geven. Ik zet me graag in om te laten zien dat zelfexpressie, op welke manier dan ook, gevierd mag worden.’’