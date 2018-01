Grieperige Céline Dion moet gedwongen rust houden

De afgelopen dagen circuleerde het gerucht dat Céline een zware virusinfectie zou hebben opgelopen, maar haar woordvoerder heeft dat inmiddels tegengesproken. ,,Ze was gewoon niet lekker", liet de vertegenwoordiger van de zangeres aan Amerikaanse media weten. ,,Mogelijk gaat het op griepachtige verschijnselen.'' Het is de bedoeling dat Céline vandaag verder gaat met haar concerten in de gokstad. Of ze dat daadwerkelijk zal doen is nog onduidelijk.

Het is niet de eerste keer dan Dion verstek laat gaan in Las Vegas. De stopte begin 2016 met optreden na het overlijden van haar man René Angélil . Eerder al onderbrak ze haar concertserie in de gokstad om voor hem te zorgen, maar Angélil wilde graag dat ze weer ging optreden.