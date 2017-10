Groot seksschandaal in Hollywood

Een van de filmsterren die hem beticht is Ashley Judd (onder meer bekend uit Kiss the Girls ). Tijdens de opnamen van deze film uit 1997 zou Weinstein haar naar zijn hotelkamer hebben meegenomen zodat ze enkele intieme handelingen bij hem kon verrichten terwijl hij stond te douchen. De onthullingen aan het adres van Weinstein zijn bekend gemaakt door The New York Times die maandenlang onderzoek deed naar de praktijken van de filmproducent. Gesteund door een leger advocaten probeerde hij vervolgens de publicatie te verhinderen maar dat heeft niet mogen baten.

Honderdduizend dollar

De onthullingen van The New York Times hebben er in elk geval toe geleid dat Weinstein al zijn werkzaamheden bij zijn productiebedrijf The Weinstein Company voorlopig heeft neergelegd. Zijn broer Bob Weinstein heeft zijn taken overgenomen.

Harvey Weinstein, die doorbrak met de films van Quentin Tarantino (Pulp Fiction, 1994), staat te boek als een van de succesvolste filmproducenten in Amerika. Hij verwierf een geduchte reputatie door zijn gewiekste en agressieve Oscarcampagnes. Zo kregen de films waarbij hij was betrokken 75 keer een Oscarnominatie. Tot de winnaars in de categorie Beste Film behoren titels als The English Patient (1996), Shakespeare in Love (1998), Chicago (2002), The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)en The King’s Speech (2010).