‘Grote’ Disney-controverses: Hugh Grant te lang voor Oempa Loempa en ‘zeven dwergen’ niet klein

Weer is er controverse rond nieuwe Disney-films. Hught Grant als Oempa Loempa in Wonka kan vanwege zijn lengte op kritiek rekenen van collega-acteurs. En dat er maar één persoon van de ‘zeven dwergen’ een gering postuur heeft bij Sneeuwwitje zorgt ook voor gefronste wenkbrauwen.

Komt er een nieuwe Disney-film uit, dan is er gedoe. Dat lijkt inmiddels een vast gegeven. Of het nou Pocahontas is die té westers is, de plek in China waar de opnames voor Mulan waren of de huidskleur van Ariël in De kleine zeemeermin, altijd volgt kritiek.

Zo zijn acteurs Brad Williams en Dylan Postl nu niet blij dat Hugh Grant is gecast als Oempa Loempa in de film Wonka. Oempa Loempa’s zijn kleine mensen in het boek Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl, in Nederland bekend als Sjakie en de Chocoladefabriek. ,,Er zijn kleine acteurs die ervan dromen om in een grote productie te spelen zoals deze Disney-remake”, zei Postl. ,,Deze rollen zijn gemaakt voor mensen van mijn postuur en nu worden die ons ontnomen? Dat voelt niet goed.”

Ook Williams kan de keuze niet waarderen, liet de acteur weten op Twitter. ‘Hugh Grant als een Oempa Loempa? Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Een deel van mij heeft zoiets van ‘hé, we zijn meer dan alleen elfen, kabouters en Oempa Loempa’s,’ maar dan komt dit naar buiten en wil ik schreeuwen ‘Hoe durven ze geen klein mens te casten als de Oempa Loempa!’ #NotMyWonka.”

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Politiek correct’

Ook rond de remake van de klassieke Disney-film Sneeuwwitje en de zeven dwergen was deze week kritiek. Op beelden van de opnames in het Engelse Bedfordshire liepen in een veld zeven personen, van wie er één een geringe lengte had. Het verwijt is dat de film zo ‘politiek correct’ is dat de zeven dwergen opnieuw worden geïntroduceerd, maar nu als ‘magische wezens’ van alle soorten en maten.

Eerder was al felle kritiek van acteur Peter Dinklage, onder meer bekend door zijn rol als Tyrion Lannister in de HBO-serie Game of Thrones. De acteur heeft zelf dwerggroei en vindt dat het verhaal niet meer van deze tijd is. ,,Ik was een beetje verrast toen ze met trots vertelden een latina-actrice als Sneeuwwitje te casten. Je vertelt nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen”, zei Dinklage. ,,Je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend, maar je maakt nog steeds dat verdomde ouderwetse verhaal over zeven dwergen die samen in een grot leven. Wat ben je verdomme aan het doen, man?”

Disney nam de kritiek ter harte. ,,Om te voorkomen dat de stereotypen uit de originele animatiefilm worden versterkt, gaan we met deze zeven personages anders om en hebben we overleg gehad met mensen met dwerggroei”, liet het bedrijf weten. Inmiddels lijkt er dus gekozen te worden voor een een mix van alle lengtes, breedtes, huidskleuren en geslachten.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: