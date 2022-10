Grote droom van Britt komt uit en Linda vraagt aandacht voor borstkankermaand

Christelij­ke band cancelt optreden om homoseksue­le dominee: ‘Situatie kent alleen verliezers’

De in christelijke kringen bekende band InSalvation heeft onlangs een optreden in de protestantse gemeente Monnickendam een dag van tevoren afgezegd omdat de homoseksuele dominee Alexander Noordijk (48) ter plaatse zou bidden. De dominee is er nog steeds verbaasd over. ,,Het is bij ons in Monnickendam helemaal geaccepteerd.”

