Grote gezinnen in kleine huizen, steekpartijen... En dan moet corona nog komen in deze serie

Humberto Tan keert terug op de late avond bij RTL 4

27 november Humberto Tan maakt in het nieuwe jaar zijn comeback bij RTL 4 als talkshowhost op zondagavond. Dat maakt de zender vandaag bekend. Over de precieze invulling van Humberto, zoals de show gaat heten, is nog niet veel bekend. De startdatum van het programma wordt binnenkort aangekondigd.