Grote zorgen bij politie: Opsporing Verzocht krijgt lange zomerstop en wordt ingekort

Met een oplossingspercentage van zo’n 40 procent is het maatschappelijk belang van Opsporing Verzocht voor de samenleving onmetelijk groot, aldus de politie. ,,Het programma vervult in de burgerparticipatie en de opsporing al tientallen jaren een belangrijke rol. Het zou heel problematisch zijn als de publieke omroep haar plannen doorzet”, stelt de woordvoerder. ,,Criminaliteit stopt niet in de zomer. Het is er altijd. Het programma bewijst iedere uitzending weer effectief te zijn in het bestrijden van die criminaliteit. Het zou volgens ons heel onverstandig zijn om aan zo’n succesvol format te sleutelen.”

Later tijdstip

Opsporing Verzocht wordt per 1 januari ingekort naar dertig minuten per aflevering, op een later tijdstip uitgezonden en krijgt een zomerstop van veertien in plaats van zes weken. Het programma blijft wel een prominente plek houden op NPO 1, zo benadrukt een woordvoerder tegenover RTL Boulevard. ,,We vernieuwen doorlopend en samen met AvroTros willen we ook dit programma toekomstbestendig houden. Zo denken we dat het nog beter tot zijn recht komt om 21.30 uur op de vaste dinsdagavond. In goed overleg met de omroep en het OM wordt de lengte van het programma iets korter en staan er volgend jaar iets minder afleveringen gepland dan dit jaar. Tegelijkertijd zijn we in gesprek om Opsporing Verzocht op een eigentijdse manier te blijven ondersteunen, ook op onze andere platforms.”