Grote zorgen om zoon Michael Jackson na uitzending docu: ‘Hij spreekt niet meer’

Michael Jackson heeft drie kinderen. Michael Joseph ‘Prince’ Jackson Jr. werd als eerste geboren op 13 februari 1997. Zijn zus Paris-Michael Katherine Jackson kwam een jaar later ter wereld, op 3 april 1998. De jongste Jackson, Prince Michael ‘Blanket’ II, werd geboren in 2002.



Dat jaar kreeg de wereld Blanket ook voor het eerst te zien, op 19 november. Michael Jackson verbleef toen in Berlijn in het beroemde Adlon Hotel om een onderscheiding voor zijn carrière in ontvangst te nemen. Iedereen kan zich ongetwijfeld nog de erg ongelukkige en onhandige taferelen voor de geest halen. Jackson tilde zijn oogappel over het balkon van zijn hotelkamer op de vierde verdieping. Michaels zoontje was toen amper negen maanden oud.



Intussen is Blanket - die tegenwoordig door het leven gaat als Bigi Jackson, nadat hij vanwege aanhoudende pesterijen zijn naam liet veranderen - zeventien jaar. Oud genoeg dus om te beseffen wat er deze dagen allemaal over Michael wordt beweerd. En volgens Taj Jackson, de neef van de King of Pop, hakt dat er stevig in bij de jongen. ,,Het heeft hem verwoest’’, zegt Taj. ,,Bigi was altijd een van de vrolijkste kinderen op school. Nu zegt hij geen woord meer. We maken ons ernstige zorgen over hem.’’