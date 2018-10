GTST-actrice Ingmar Schrama nog steeds niet hersteld van burn-out

Ingmar (Inge) Schrama (32) keert voorlopig niet terug als het personage Sjors Langeveld in de RTL4-soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden . De actrice liet in mei vorig jaar weten tijdelijk te stoppen omdat ze 'lichamelijk op' was. Volgens de makers van de reeks is Schrama nog steeds aan het herstellen van een burn-out.

Sinds haar vertrek bij GTST wordt haar rol overgenomen door Melissa Drost (33). Volgens producent EndemolShine blijft ze dat voorlopig nog doen. ,,Ingmar krijgt alle rust met betrekking tot haar herstel. Wanneer ze haar werkzaamheden bij GTST hervat, is op dit moment nog niet bekend'', liet het bedrijf vandaag weten aan RTL Boulevard.

Schrama, die zichzelf sinds enige tijd Ingmar in plaats van Inge noemt, kwam in juni vorig jaar naar buiten met meer informatie over haar mentale problemen. Op Instagram schreef ze: ,,Sinds een tijdje zit ik thuis. Ik ben op. Plotseling geknakt. Te lang ging ik over grenzen heen. Grenzen die ik niet zag, of niet wilde zien. Nu werk ik hard om beter te leren hoe ik niet alleen zorg voor mijn mooie, mooie gezin, maar ook voor mezelf.''

Kinderen

De actrice speelt sinds het voorjaar van 2003 de wat introverte Sjors Langeveld in GTST. Ze vertolkte de rol wel met de nodige onderbrekingen. Zo nam ze in 2012 een zogenoemde sabbatical en was in 2013 en 2016 even uit de roulatie wegens de zwangerschap van haar kinderen: respectievelijk dochtertje Betty Sue en zoontje Hugo. De vader van de kinderen is kleinkunstenaar Daniël Samkalden (39) met wie Schrama nog steeds samen is.

Haar tijdelijke opvolgster Melissa Drost is inmiddels een vertrouwd gezicht geworden in de serie waarin ook haar vriend Alkan Çöklü speelt. Ingmar Schrama was niet voor commentaar bereikbaar. Wel deelt ze regelmatig op Instagram foto's van haar leven. Een enke, veelzeggend kiekje verwijst naar de manier waarop ze momenteel in het leven staat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ingk__) op 21 Sep 2017 om 5:02 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ingk__) op 7 Jun 2017 om 5:16 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ingk__) op 2 Feb 2018 om 5:08 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ingk__) op 14 Feb 2017 om 12:23 PST