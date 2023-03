GTST-fans verbaasd over ‘raarste move in tijden’ na affaire tussen personages die 25 jaar schelen

Het was dinsdagavond een verrassende wending in oersoap GTST . Per toeval troffen Merel Verduyn en Stefano Sanders elkaar in stamkroeg De Koning. Het gesprek tussen de twee veranderde al snel in geflirt over en weer. Nog diezelfde avond belandden ze bij elkaar in bed. Afgesproken werd dat het eenmalig is en dat er geen relatie in zit. Een verhaallijn die je kunt verwacht in een soapserie, maar het leeftijdsverschil tussen de twee personages zorgt online voor nogal wat commotie. Fansite GTSTCourant kopt zelfs: ‘Schrijvers spoor bijster: Merel en Stefano hebben seks.’ Op het platform reageert een kijker: ‘Merel met Stefano? Nee man, Stefano is volgens mij nog ouder dan Julian (de vader van Merel in de soap, red.). Dat de productie hiermee instemt, echt walgelijk.’

Niet voor het eerst

Ook op de Instagrampagina van de soap zelf, waar een foto van de scène wordt gedeeld met de tekst ‘What just happened’, stromen de verbaasde reacties binnen. Het wordt onder meer ‘bizar’ en ‘raarste move in tijden’ genoemd. Een kijker schrijft: ‘Blij dat ik niet de enige ben die dit echt niet oké vindt. Merel die nog jonger is dan zijn nichtje Nina. En Merel die opeens in veel te korte kleding heel makkelijk met een ouder iemand het bed deelt. Zo niks voor haar na jaren als tomboy te hebben gespeeld.’



Toch zijn er ook heel andere reacties. ‘Nice. Mooi stel. Leeftijd zegt niks’, stelt iemand, waarop enkele vrouwen reageren van wie de man ook aanzienlijk ouder is. ‘Hier net zo: mijn man is 22 jaar ouder. Gaat mega goed’, schrijft ene Angela. Een andere kijker brengt in herinnering dat dit zeker niet voor het eerst is dat dit in de soap gebeurde. De veel jongere Linda Dekker (Babette van Veen) kreeg in de beginjaren van GTST ook een affaire met zakenman Robert Alberts (Wilbert Gieske).



839.000 mensen zagen gisteravond de veelbesproken scène in GTST. Fans kunnen ook vooruitkijken via Videoland, daar was de aflevering vorige week dinsdag al te zien. Na enkele moeilijke jaren is de soapserie alweer een tijdje stabiel qua kijkcijfers. Ondanks dat er af en toe kritiek is op de verhaallijnen, lijkt de soap de tand des tijds te hebben doorstaan.