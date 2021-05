GTST-kijkers in tranen bij bevalling tienermoeder Demi: ‘Makers hebben zichzelf overtroffen’

De afgelopen maanden konden de kijkers zien hoe Demi Verduyn ongepland zwanger raakte en worstelde met haar gevoelens. De vader Marwan, die niet wist dat ze minderjarig was, raakte uit beeld en een abortus werd afgewezen. Na veel wikken en wegen besloot Demi het kindje af te staan. Dit tot groot verdriet van haar vader Julian, die zelf geadopteerd is en een slechte jeugd heeft gehad.



Vanavond kwam de verhaallijn tot zijn hoogtepunt. Demi beviel van zoontje Tom. Marwan wilde haar steunen, maar durfde niet naar het ziekenhuis. De familie Verduyn was daar uiteraard wel aanwezig. De scène die in het ziekenhuis volgde, raakte veel kijkers. Ondertussen is een scène te zien waarin Jojo auditie doet met een tekst gebaseerd op het verhaal van Demi. De muziek gaat door als de kijker ziet hoe vader Julian, moeder Saskia, maar ook haar broer en zus en opa Henk de kleine Tom in handen krijgen.



Uiteindelijk komen de adoptieouders binnen. Zij hadden een andere naam voor het mannetje in gedachten, maar Demi zegt stellig: ,,Hij heet Tom.” Uiteindelijk knikken de twee. Als ze de kamer verlaten, zien we een gelaten Demi, terwijl haar vader en moeder huilend tegen haar aan komen zitten.