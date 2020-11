Guido den Aantrekker: ‘Als Story-journalist sta je qua betrouwbaarheid nog onder de pooiers’

Tot ver in de jaren van deze eeuw gold Guido den Aantrekker (54) zo’n beetje als de verpersoonlijking van de nietsontziende schandaaljager. Als verslaggever van Story en Panorama dook hij in vermomming in tuinen op, reisde BN’ers tot in de krochten van de wereld achterna en dronk bubbels op alle feestjes in het Gooi. Tot hij er genoeg van had. Met het boek Primeurjager nam hij in 2016 afscheid van het vak.