Guido Weijers doet mee aan terrasactie in Breda: ‘Hoog tijd voor eerste drankje’

Beau dompelt zich onder in Amsterdam-Noord: 'Hier in Floradorp is altijd iets aan de hand’

1 maart Na zijn programma’s over daklozen, veteranen en diverse instellingen komt Beau van Erven Dorens (50) met een nieuw sociaalmaatschappelijk tv-project: Beau in Floradorp, over een volksbuurt in Amsterdam. Deze site liep mee bij de laatste opnamen.