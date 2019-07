Guinness wijst record ‘oudste presentatieduo’ Van Rossem en Freriks af

OG3NE herdenkt moeder: ‘We leven al twee jaar met een gebroken hart’

11:49 OG3NE-zusjes Lisa en Shelley staan vandaag stil bij het verlies van hun moeder. Isolde Vol vocht lange tijd tegen een zeldzame vorm van kanker, maar blies precies twee jaar geleden haar laatste adem uit. ‘Het is een trieste dag, buiten huilen de wolken met ons mee. Rouw is liefde, omgezet in gemis', schrijft de 25-jarige Lisa in een emotioneel bericht.