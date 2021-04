Guus (26) uit Deventer blaast tv-kijkers weg door powerduet met operazangeres Francis: ‘Wat is dit voor man’

Operazangeres Francis van Broekhuizen en deelnemer Guus (26) hebben gisteravond diepe indruk gemaakt op kijkers van I can see your voice . Hoewel tot op het laatste moment onduidelijk was of de man überhaupt kon zingen, zagen 1,2 miljoen kijkers dat zelfs het powerduet Barcelona voor hem een eitje was. ,,Wat is dit voor man?’’

In het RTL 4-programma maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden welke van zeven deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. Uiteindelijk kiest de kandidaat één favoriet, die in duet gaat met zijn idool - óók als diegene geen noot kan zingen. Als dat zo is, krijgt de ‘bedrieger’ de prijs.

De spanning was gisteravond dan ook om te snijden bij kandidaat Nick, die de zogenoemde ‘Super Trouper’ had uitverkoren om te zingen met zijn heldin Francis. Die keuze was een tikje omstreden, want Marieke Elsinga - een van de deskundigen die de kandidaten adviseert - wist zeker dat de Abba-fan de boel in de maling nam.

Gelukkig was Francis zelf helemaal niet nerveus. ,,Nee hoor, lekker zingen’’, zei ze nuchter als altijd tegen presentator Carlo Boszhard. Die vroeg hoe ze zich zou voelen als de man vocaal uit de bocht zou vliegen. ,,Nou en, maakt niet uit, als ik maar kan zingen’’, zei ze. Maar hoe langer ze naast de deelnemer stond, hoe zekerder ze werd. ,,Ik vind het een leuk hoofd’’, glunderde ze.

Daar kwam ook een behoorlijk leuk geluid uit, bleek een minuut later. Fan Nick juichte meteen van blijdschap en de adviserende BN’ers hadden het niet meer. Fred van Leer, Edsilia Rombley, Danny de Munck en Marieke gingen allemaal staan en beeldden met hun armen gebiologeerd de hoge noten uit.

Francis had de laatste noten amper over haar lippen, of ze roemde haar duetpartner al. ,,Geweldig die man, wat is dit voor een man?’’, riep ze uit. Het bleek de 26-jarige Guus, die optreedt als zanger en danser in onder meer een Abba-tributeband. ,,Je bent top!’’, concludeerde Francis.

Daar waren veel kijkers thuis het mee eens. ‘Wauw, wat een strot heeft die gozer’, luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. ‘Ik was echt geroerd’, vulde iemand anders aan. ‘Sodekanonnen, die Guus kan me een partij goed zingen zeg!’ En: ‘Wat een grande finale.’

Meerdere kijkers pleitten overigens voor een permanente rol in de show voor Francis, wier broer Tim vorig jaar nog meedeed aan het zangprogramma. ‘Wat een heerlijk mens is dat toch’, schreef iemand over het 45-jarige gezicht van De verraders. ‘Oprecht en altijd een goed woord voor een ander. Waren er maar meer mensen zoals zij, dan zag de wereld er een stuk beter uit.’

Het is niet de eerste keer dat kijkers geroerd zijn door een tv-vertolking van Barcelona, een nummer van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. In 2017 kregen Tania Kross en Tommie Christiaan veel lof voor hun versie in Beste zangers:

