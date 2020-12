Guus Meeuwis en Emma Wortelboer in Slimste Mens: ‘Vrees voor black-out’

De Slimste fans Maarten van Rossem trekt zich niks aan van kritiek: ‘Ik hou van lamlendig zitten’

29 augustus Ze sloegen geen uitzending over en bespraken elke zaterdag de week van De slimste mens na. In de slotaflevering gaan fans Gudo Tienhooven en Alexander van Eenennaam in gesprek met de farao van de feitenkennis, juryvoorzitter Maarten van Rossem.