Guus Meeuwis en Frank Lammers op Springsteen-reis door Amerika

Lammers en Meeuwis bezoeken steden als Freehold, Asbury Park, Philadelphia en New York en gaan op zoek naar de mensen, gemeenschappen en plaatsen die de inspiratiebron vormen voor het oeuvre van Springsteen. Binnenkort staat Meeuwis bovendien met twee concerten in New York. ,,Om alvast in de sfeer te komen heb ik met vriend Frank een roadtrip gedaan met de legendarische nummers van Bruce Springsteen als ons kompas”, zegt Meeuwis over de reis. ,,Dat zorgde voor mooie inzichten en een bak aan inspiratie. Verwacht veel muziek, goeie gesprekken en flauwe grappen.”